Пасха 2023: что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Приближается Пасха, которую в 2023 году католики будут праздновать 9 апреля, а православные 16. По традиции верующие идут в церковь с пасхальной корзиной, чтобы посвятить продукты.

Каждый продукт, который кладется в корзину, имеет свое символическое значение. UAportal собрал список продуктов, которые обязательно должны быть в корзине на Пасху.

Читайте также: Пасхальный стол: какие блюда были обязательными у наших предков

Традиционно корзину берут из лозы и накрывают вышитым полотенцем. Еще стоит взять с собой свечу, зажигаемую перед освящением продуктов. Среди них, в частности, должно быть:

пасха как символ вечной жизни, воскресения и Небесного царства;

молочные продукты – сыр и масло, символизирующие нежность и жертвенность Бога;

яйца как символ новой жизни и возрождения;

ветчина или колбаса, заменяющие жертвенного ягненка;

хрен, как символ крепкой веры в Бога;

соль, как признак обилия.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !