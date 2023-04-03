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Пасха 2023: что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Анастасия Крыщук

Пасха 2023: что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Приближается Пасха, которую в 2023 году католики будут праздновать 9 апреля, а православные 16. По традиции верующие идут в церковь с пасхальной корзиной, чтобы посвятить продукты.

Каждый продукт, который кладется в корзину, имеет свое символическое значение. UAportal собрал список продуктов, которые обязательно должны быть в корзине на Пасху.

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Традиционно корзину берут из лозы и накрывают вышитым полотенцем. Еще стоит взять с собой свечу, зажигаемую перед освящением продуктов. Среди них, в частности, должно быть:

  • пасха как символ вечной жизни, воскресения и Небесного царства;
  • молочные продукты – сыр и масло, символизирующие нежность и жертвенность Бога;
  • яйца как символ новой жизни и возрождения;
  • ветчина или колбаса, заменяющие жертвенного ягненка;
  • хрен, как символ крепкой веры в Бога;
  • соль, как признак обилия.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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