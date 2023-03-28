Пасха 2023: какие блюда должны быть на праздничном столе

В пасхальную корзину кроме пасхальных куличей украинцы кладут и мясные блюда, ведь на Пасху заканчивается Великий пост, который длился с 27 февраля.

Издавна считалось, что на Пасху нужно приготовить 40 разнообразных блюд, символизирующих 40 дней поста, однако традиции изменились и сейчас к "обязательным" пасхальным блюдам украинцы готовят холодец, буженину, пирожки с разнообразными начинками, салаты. В корзину на освящение кладут колбасу, творог и красное вино.

А еще в корзину нужно вложить так называемые горькие продукты, обычно это перетертый со свекольным соком хрен – он символизирует горесть страдания Христа.

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Символы Пасхи, которые должны быть в корзине для освящения:

Пасха – символ Воскресения.

Яйца – символ жизни.

Масло и сыр – символы связи людей и Бога.

Мясные блюда – символ прощения.

Соль – символ страданий христиан.

Хрен – символизирует горечь страданий Иисуса Христа.

Церковная свеча – символизирует Божью благодать.

Еще корзину нужно украсить веточкой мирты, символом бессмертия и вечной жизни.

Украинцы также вкладывают в корзину вышитое полотенце с изображениями пасхальных символов.

Рецепт кулича:

Вам понадобится:

Мука – 500 г

Дрожжи сухие – 7 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Молоко – 200 мл

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – пакетик,

Апельсиновая цедра – чайная ложка,

Соль – щепотка

Изюм и цукаты – 100 г

Как готовить:

В глубокую миску влейте теплое молоко, добавьте дрожжи, столовую ложку сахара и две ложки муки. Все перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Два яйца и желток вбейте в миску, добавьте сахар, соль и сахар. Взбейте миксером и добавьте растопленное сливочное масло и цедру из апельсина. Просейте муку и добавьте к нему опару, замесите тесто. Желательно руки смазать растительным маслом, чтобы тесто не липло. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто из лоханки и продолжайте вымешивать его еще 10 минут. Смешайте тесто в шар и положите в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Через 30 минут снова вымесите тесто и снова накройте и отправьте в тепло. Изюм и цукаты промойте и обваляйте в муке, добавьте к тесту и снова вымесите. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы оно снова подошло. Возьмите формы для выпечки куличей, сместите их сливочным маслом и вложите в них тесто, чтобы оно заполнило формы на треть. Накройте заготовки полотенцем и поставьте в тепло. Противень застелите пергаментной бумагой и поставьте сверху формы с тестом. Поставьте противень в духовку, которую переведите в режим конвекции. Выпекайте при 180 градусах 35 минут (проверяйте готовность тонкой острой палочкой).

Рецепт буженины:

Вам понадобится 600 г свиной корейки, чеснок – 3 зубчика, несколько веточек розмарина, 50 г меда, соль, молотый черный перец и растительное масло.

Как готовить:

Мясо помойте и избавьтесь от пленок и жира. Смажьте его немного растительным маслом и медом, посолите и поперчите. Затем нужно сделать неглубокие надрезы и потолкать в них чеснок, розмарин и желательно лавровый лист. Включите духовку разогреваться до 180 градусов, мясо вдвиньте в пакет для выпечки и выложите на глубокий противень, устланный пергаментом. Поставьте мясо запекаться при температуре 180 градусов 30-40 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Холодец, рецепт от Клопотенко:

Подготовьте:

Свинина – пол килограмма

Вода – 2 литра

Желатин – 30 г

Чеснок – 3 зубчика

Душистый перец горошком – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Как готовить:

Мясо зачистите от пленок и нарежьте небольшими кусками. Залейте водой и доведите до кипения. Варите 2-3 минуты. Слейте воду и тщательно промойте кусочки свинины. Снова положите мясо в кастрюлю и залейте чистой водой, добавьте измельченный чеснок, перец, лавровый лист и варите на малом огне, посолите по вкусу. Достаньте мясо, бульон не выливайте. Разберите его в глубокие тарелки. В горячем бульоне разведите замоченный желатин и залейте жидкостью мясо в тарелках. Когда холодец остынет, поставьте в холодильник, чтобы застывал.

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А еще напомним рецепт кулича, с которым справится и начинающий.

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