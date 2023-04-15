Пасха 2023: приветствие с праздником своими словами и красивые картинки

В воскресенье, 16 апреля, празднуем Воскресение Христово – светлый праздник Пасхи. На Пасху в Украине принято поздравлять друг друга и прославлять Иисуса.

Получить приветствие от близких и родных с праздником Пасхи всегда приятно. А еще приятно самим прислать своим знакомым красивые поздравительные слова и открытки.

Предлагаем вам выбрать приветствие своими словами и картинки к Пасхе, чтобы прислать их тем, кто вам не безразличен.

Короткие поздравления с Пасхой:

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В светлый и большой праздник пусть растает в сердце всякое оскорбление, исчезнет из жизни вся печаль и злоба, появится ровная и добрая дорога впереди истинному счастью, верному благу и чистой любви.

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Пусть в светлый пасхальный день в дом войдет весеннее настроение, счастье и благополучие. Желаю радости, любви и новых надежд.

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С Пасхой! Верьте в чудо! Совершайте добрые дела, любите и уважайте друг друга! Будьте всегда счастливы, и непоколебимы даже самыми тяжелыми испытаниями! С праздником!

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В светлый праздник Пасхи от души пожелать хочу великой радости и доброй надежды, благих намерений сердца и великой удачи, верного блага жизни и чистой любви, крепкого здоровья и неугасимого счастья.

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С Пасхой поздравляю! Хотим пожелать отличного самочувствия, хорошего настроения, приятной компании, здоровых родных, довольных детей и надежных друзей.

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Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи мира и добра, счастья и блага, любви и уважения, великодушия и щедрости сердца.

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Поздравляем с праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучие! Чтобы непогоды обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и самые родные люди!

Открытки на Пасху

Предлагаем также поздравления с Пасхой в прозе:

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!

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Поздравляем со светлым и чистым праздником Пасхи. Пусть в сердце каждого человека поселится Вера, Надежда и Любовь. Пусть в душе будет мир и мир Божий!

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Пусть светлый праздник Пасхи подарит тебе мир и покой в душе, счастье и удачу в жизнь. С праздником!

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Со светлым праздником Пасхи! Пусть благие начинания непременно достигнут результатов, в сердце радуется любовь, а тепло не покидает дома.

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Христос Воскрес! Пусть Ваша Вера никогда не угасает, а только укрепляется со временем! Пусть мольбы, сказанные сегодня, обязательно будут услышаны и не останутся без ответа!

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