Великдень 2023: привітання з Пасхою своїми словами та красиві картинки

У неділю, 16 квітня, святкуємо Воскресіння Христове – світле свято Пасхи. На Великдень в Україні заведено вітати один одного та прославляти Ісуса.

Отримати привітання від близьких та рідних зі святом Великодня завжди приємно. А ще приємно самим надіслати своїм знайомим красиві вітальні слова та святкові листівки.

Пропонуємо вам обрати вітання своїми словами та картинки до Пасхи, аби надіслати їх тим, хто вам не байдужий.

Короткі вітання з Великоднем:

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У світле і велике свято нехай розтане в серці будь-яка образа, зникне з життя вся печаль і злоба, з’явиться рівна і добра дорога попереду до справжнього щастя, вірному благу і чистої любові.

Відео дня

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Нехай у світлий великодній день в будинок увійде весняний настрій, щастя і благополуччя. Бажаю радості, любові й нових надій.

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З Великоднем! Вірте в диво! Здійснюйте добрі справи, любите і поважайте один одного! Будьте завжди щасливі, і непохитні навіть найважчими випробуваннями! Зі святом!

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У світле свято Великодня від душі побажати хочу великої радості і доброї надії, благих намірів серця і великої удачі, вірного блага життя і чистої любові, міцного здоров’я і незгасного щастя.

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З Великоднем вітаю! Хочемо побажати відмінного самопочуття, гарного настрою, приємній компанії, здорових рідних, задоволених дітей і надійних друзів.

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Христос Воскрес! Бажаю у світле свято Пасхи миру і добра, щастя і блага, любові і поваги, великодушності і щедрості серця.

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Вітаємо зі святом Великодня! Мир вам і вашому будинку, благополуччя! Щоб негоди обходили стороною, в родині панувало взаєморозуміння, а за столом завжди збиралися всі найближчі та найрідніші люди!

Листівки на Великдень

Пропонуємо також вітання з Пасхою у прозі:

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскресе!

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Вітаємо зі світлим і чистим святом Великодня. Нехай у серці кожної людини оселитися Віра, Надія і Любов. Нехай в душі буде спокій і мир Божий!

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Нехай світле свято Великодня подарує тобі мир і спокій в душі, щастя й удачу в життя. Зі святом!

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Зі світлим святом Великодня! Нехай благі починання неодмінно досягнуть результатів, в серце радіє любов, а тепло не залишає домівки.

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Христос Воскрес! Нехай Ваша Віра ніколи не згасає, а лише зміцнюється з часом! Нехай благання, сказані сьогодні, обов’язково будуть почуті й не залишаться без відповіді!

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