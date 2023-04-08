Чому на Великдень фарбують яйця: традиції та вірування

Великдень – світле та радісне свято, яке символізує перемогу життя над смертю та добра над злом.

UaPortal зібрав цікаві традиції та звичаї цього дня – зокрема про фарбування яєць.

Яйце завжди мало особливий символізм. Древні люди вірили, що весь світ народився з яйця. Воно символізує родючість та життя.

Яйця, пофарбовані лише в один колір називаються крашанками. Червоні крашанки символізують кров, яку Син Божий пролив за людство.

Є кілька легенд, звідки ж взялись крашанки. Одна з них стверджує, що Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, щоб розповісти, що Христос воскрес. За правилами до Тиберія не можна було йти без подарунку, тому Марія принесла яйце. Тиберій не повірив у воскресіння Хреста і заявив, що повірить лише у тому випадку, якщо яйце в її руках почервоніє. І воно дійсно стало червоним. Вражений Тиберій вигукнув: "Воістину воскрес!"

Відео дня

Читайте також: Як пофарбувати яйця за допомогою піни для гоління

Є і більш раціональне пояснення появі крашанок:

Під час 40 – денного посту заборонялось їсти яйця. Але кури продовжували нестись. Тому, щоб подовжити термін зберігання яєць їх варили, а щоб не переплутати із сирими – фарбували у різні кольори.

Крашанки є надбанням багатьох народів світу, але писанка – суто українська.

Писанки розмальовували за допомогою воску та писачка. Кожен орнамент мав особливе значення.

В давні часи дівчата дарували писанки хлопцям, а найгарніша діставалася коханому. Таким чином вони зізнавались у своїх почуттях.

Якщо вам подарують писанку у великодній ранок – загадуйте бажання з чистими думками і воно обов’язково збудеться.

Читайте також: Як зробити "золоті" яйця на Великдень.

Також, в давнину христосались або бились яйцями. Розбите яйце символізувало зміну старого на нове.

Писанки катали по землі, щоб був хороший урожай, а освячене яйце зберігали вдома протягом усього року: вважалось, що воно захищало будинок від зла.

Нагадаємо, UaPortal писав про те, як пофарбувати яйця вином.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!