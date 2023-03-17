Пасха 2023 в Украине: когда празднуют и будет ли выходной

В 2023 году граждане Украины будут праздновать Пасху в две даты. Это связано с тем, что календари православных и католиков отличаются.

Один из самых больших христианских праздников меняет свою дату каждый год, поскольку исчисляется с даты первого полнолуния после дня весеннего равноденствия и начинается Великим постом.

Верующие католической церкви будут отмечать Пасху 9 апреля, а по православному календарю – 16 апреля.

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Даты Пасхи католиков и православных различаются на неделю-две потому, что православная Церковь празднует все праздники по юлианскому календарю, в то время как католики – по григорианскому. Греко-католики будут отмечать Пасху вместе с православными, 16 апреля.

Иногда даты Пасхи могут совпадать. К примеру, в 2025 году и католики, и православные отметят Воскресение Господне 25 апреля.

Впрочем, из-за действия военного положения привычный выходной в понедельник после православной Пасхи отменяется, поэтому 17 апреля будет рабочим днем.

Напомним, Великий пост, предшествующий Пасхе, начался 27 февраля. Весь период верующих ждут ограничения в еде и развлечениях.

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