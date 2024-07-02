Пассажиров разбросало по салону самолета: Boeing 787, летевший из Мадрида, попал в сильную турбулентность (видео)

По меньшей мере 40 пассажиров получили ранения в результате сильной турбулентности самолета авиакомпании Air Europa, следовавшего из Мадрида в Монтевидео, повлекшего аварийную посадку в Бразилии.

Самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс UX097, когда он столкнулся с сильной турбулентностью примерно за час до запланированного прибытия в Монтевидео. Это заставило пилотов совершить аварийную посадку в международном аэропорту Наталья "Аугусто Севарино", пишет MoneyControl.

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По данным секретариата здравоохранения бразильского штата Рио-Гранди-ду-Норти, пострадавших доставили в больницы и клиники в Наталье для лечения "усадочных и незначительных травм". Из них одиннадцать остаются в больнице.

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео Самолет Air Europa попал в сильную турбулентность. Источник: Скриншот с видео

Видео, распространенные в социальных сетях, показывают, как во время инцидента ослабли панели потолка самолета.

На другом видео видно, как турбулентность забросила одного пассажира в багажный отдел над сиденьями.

Пассажирка написала в социальной сети Х, что "очень сильная турбулентность" привела к ранениям нескольких человек, но она была спасена "благодаря ремню безопасности".

Air Europa сообщила, что уже отправила самолет из Мадрида, чтобы забрать пассажиров, пока поврежденный Boeing проверяют на наличие повреждений у Натали.

Согласно исследованию Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) за 2021 год, авиакатастрофы, связанные с турбулентностью, являются наиболее распространенным типом. С 2009 по 2018 год NTSB установила, что турбулентность составляла более трети зарегистрированных авиакатастроф, и большинство из них приводили к одной или нескольким серьезным травмам, но без повреждений самолета.

Ранее в Канаде самолет с 400 пассажирами на борту вспыхнул во время взлета.

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