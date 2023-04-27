Сковороды не надо мыть! Как сделать непревзойденный соус из остатков пищи

Как сделать соус из остатков пищи на сковороде

Согласно сообщению на украинском кулинарном сайте GastroLoft, Дэниел Гамм, совладелец и шеф-повар нью-йоркского ресторана Eleven Madison Park, рекомендует всегда деглазировать сковороду после приготовления разнообразных блюд. Эксперт утверждает, что эта традиционная французская техника намного проще, чем кажется.

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По его словам, после обжарки продукта необходимо налить в сковороду холодную жидкость или жидкость комнатной температуры, такую как вино, бульон или вода, и соскобли все прилипшие ко дну карамельные кусочки пищи.

Это позволит получить вкусный сок, который можно использовать в качестве приправы к блюду. Его можно использовать для приготовления соусов.

"Все, что у вас осталось – это удивительный, вкусный сок, который вы можете использовать в качестве приправы к своему блюду", – сказал ресторатор.

Если вы жарили на сковороде овощи или мясо, то сковороду не следует мыть после использования. Просто добавьте в нее следующие ингредиенты и обжарьте их пазом с остатками еды, чтобы получить насыщенный вкус блюда.

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