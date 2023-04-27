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Сковороды не надо мыть! Как сделать непревзойденный соус из остатков пищи

Игорь Романько

Как сделать соус из остатков пищи на сковороде

Согласно сообщению на украинском кулинарном сайте GastroLoft, Дэниел Гамм, совладелец и шеф-повар нью-йоркского ресторана Eleven Madison Park, рекомендует всегда деглазировать сковороду после приготовления разнообразных блюд. Эксперт утверждает, что эта традиционная французская техника намного проще, чем кажется.

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По его словам, после обжарки продукта необходимо налить в сковороду холодную жидкость или жидкость комнатной температуры, такую как вино, бульон или вода, и соскобли все прилипшие ко дну карамельные кусочки пищи.

Это позволит получить вкусный сок, который можно использовать в качестве приправы к блюду. Его можно использовать для приготовления соусов.

"Все, что у вас осталось – это удивительный, вкусный сок, который вы можете использовать в качестве приправы к своему блюду", – сказал ресторатор.

Если вы жарили на сковороде овощи или мясо, то сковороду не следует мыть после использования. Просто добавьте в нее следующие ингредиенты и обжарьте их пазом с остатками еды, чтобы получить насыщенный вкус блюда.

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