Патриотические поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе
24 августа 2023 Украина будет отмечать свой 32 День независимости. Этот день пройдет в условиях полномасштабной войны, поэтому для украинцев он особенно важен. Мы предлагаем вам лучшие поздравления с Днем Независимости в стихах и прозе.
Поздравление в стихах
Пусть Украина станет краше!
Любить страну всем пожелаю,
Ведь лучше я страны не знаю.
Пусть солнце здесь всем ярко светит.
Мир будет пусть на всей планете.
Пусть радость будет, будет смех,
Пусть ждет страну большой успех.
С Днем независимости я
Поздравить всю хочу державу,
Пусть процветает Украина,
Ей горя выпало немало.
Желаю мира и достатка,
Свобод и прав, добра, удачи,
Пусть в мирном будущем легко
Решаются в судьбе задачи.
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Поздравления в прозе
Украинцы, с Днем Независимости всех нас! Верим в нашу победу, в наших воинов, в силу нашего духа! Пусть наша родина цветет и развивается. Мы украинцы - и гордимся этим!
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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, неважно сколько нам лет. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!
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Дорогая Украина, сегодня прошло уже 32 года с тех пор, как ты обрела долгожданную независимость. Много испытаний выпало на твою судьбу. Мы верим, что ты преодолеешь все трудности и станешь ещё лучше, чем была, ведь мы тебя любим!
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Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране. Желаю трудиться во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!
Напомним, мы уже писали, что нельзя делать в свой День рождения.
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