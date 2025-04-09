Патрульный рассказал, каких водителей чаще всего останавливает полиция в Украине

Согласно закону "О Национальной полиции", полицейские имеют право останавливать транспортные средства только при наличии определенных оснований. В большинстве случаев это касается нарушений правил или требований законодательства.

Однако в комментарии для "SUV News" опытный патрульный отметил, что многие инспекторы на практике действуют по собственным соображениям, адаптируя нормы закона под них. Он также выделил четыре типа водителей, которые чаще всего становятся объектом повышенного внимания полиции.

Новички за рулем

Патрульные без труда замечают автомобилистов, которые только начинают осваивать искусство вождения. Их манера вождения часто бывает неуверенной или же чрезмерно самоуверенной. Ошибки начинающих легко распознать, ведь они проявляются в несоблюдении правил дорожного движения или превышении скорости.

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Нервные водители

Даже опытные автомобилисты нередко испытывают сильное напряжение за рулем, особенно в условиях интенсивного дорожного движения. Они совершают резкие маневры, внезапно тормозят или ускоряются, а их непредсказуемые действия привлекают внимание правоохранителей. Часто именно по таким признакам удается выявить водителей в состоянии опьянения.

Владельцы автомобилей с тюнингом

Обычно они стремятся выделить свои транспортные средства среди других, делая их яркими и привлекающими внимание. Однако первыми, кто замечает такие авто, часто становятся правоохранители. Водители тюнингованных машин нередко игнорируют ограничения скорости и нарушают правила дорожного движения, из-за чего эти транспортные средства всегда находятся под пристальным контролем.

Таксисты

Многие обращали внимание, что водители такси иногда демонстрируют чрезмерную поспешность, стремясь поскорее завершить поездку. Эту особенность хорошо знают опытные патрульные, которые пристально следят за такими авто.

Напомним, ранее патрульный рассказал, какие автомобили реже всего останавливает полиция в Украине.

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