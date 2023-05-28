'Пехота уничтожена, техника повреждена': ВСУ нанесли удар по оккупантам из БПЛА (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины уничтожили группу оккупантов.

Также защитники Украины повредили технику россиян. Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Бойцы 72-й бригады атаковали российскую технику и пехоту с использованием беспилотника с новыми боеприпасами. Пехота уничтожена, техника повреждена", – говорится в сообщении.

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Какие боеприпасы использовали украинские военные не указано. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

На видео можно увидеть, как бойцы 72-й ОМБр обнаружили местонахождение российских захватчиков и направили туда БПЛА. На следующих кадрах показан точный удар дрона.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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