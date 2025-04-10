Пенсии по инвалидности военным: как выплачивается и какие условия получения

Если данные документы позволяют установить право военнослужащего на пенсию по инвалидности, выплата будет назначена. После получения дополнительных документов — например справки из воинской части о денежном довольствии — пенсия будет перечислена.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Пенсионное обеспечение военных регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...". Заявление о назначении пенсии подается в Пенсионный фонд через уполномоченные структуры министерств или других органов.

Если недостает части документов, подаются имеющиеся. Остальные можно предоставить позже. В случае, если документы позволяют определить право на пенсию, она назначается. В случае отсутствия важных данных, Пенсионный фонд уведомляет уполномоченное лицо о необходимости предоставить их в течение трех месяцев.

После представления всех необходимых документов, влияющих на размер пенсии, сумма может быть перечислена. Разница в выплатах может быть компенсирована за предыдущий период, но не более чем за 12 месяцев.

Читайте также: Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

Когда назначается пенсия по инвалидности военным

Такую пенсию назначают, если:

военнослужащий стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, травмы, контузии или болезни, полученных при исполнении обязанностей службы или при защите Украины;

инвалидность наступила в результате несчастного случая или заболевания во время прохождения военной службы.

Для оформления пенсии необходимо обратиться в ТЦК или уполномоченное учреждение, пройти МСЭК (медико-социальную экспертизу) и подать пакет документов.

Пенсия рассчитывается на основе денежного довольствия: оклад по должности, званию, выслуге лет, а также дополнительные ежемесячные выплаты. Ее размер составляет от 40% до 100% денежного довольствия — в зависимости от установленной группы инвалидности и причины.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!