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Пенсии по инвалидности военным: как выплачивается и какие условия получения

Цихоцкая Мария

Пенсии по инвалидности военным: как выплачивается и какие условия получения
Если данные документы позволяют установить право военнослужащего на пенсию по инвалидности, выплата будет назначена

Если данные документы позволяют установить право военнослужащего на пенсию по инвалидности, выплата будет назначена. После получения дополнительных документов — например справки из воинской части о денежном довольствии — пенсия будет перечислена.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Пенсионное обеспечение военных регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...". Заявление о назначении пенсии подается в Пенсионный фонд через уполномоченные структуры министерств или других органов.

Если недостает части документов, подаются имеющиеся. Остальные можно предоставить позже. В случае, если документы позволяют определить право на пенсию, она назначается. В случае отсутствия важных данных, Пенсионный фонд уведомляет уполномоченное лицо о необходимости предоставить их в течение трех месяцев.

После представления всех необходимых документов, влияющих на размер пенсии, сумма может быть перечислена. Разница в выплатах может быть компенсирована за предыдущий период, но не более чем за 12 месяцев.

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Когда назначается пенсия по инвалидности военным

Такую пенсию назначают, если:

  • военнослужащий стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, травмы, контузии или болезни, полученных при исполнении обязанностей службы или при защите Украины;
  • инвалидность наступила в результате несчастного случая или заболевания во время прохождения военной службы.

Для оформления пенсии необходимо обратиться в ТЦК или уполномоченное учреждение, пройти МСЭК (медико-социальную экспертизу) и подать пакет документов.

Пенсия рассчитывается на основе денежного довольствия: оклад по должности, званию, выслуге лет, а также дополнительные ежемесячные выплаты. Ее размер составляет от 40% до 100% денежного довольствия — в зависимости от установленной группы инвалидности и причины.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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