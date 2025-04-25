Пенсии работающих пенсионеров: на сколько вырастут выплаты в 2025 году

В апреле работающим пенсионерам автоматически увеличат пенсионные выплаты. Перерасчет произойдет без необходимости личного обращения.

Так, выплаты пересмотрят для 630 тысяч пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", – рассказал он.

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В ПФУ сообщают, что под автоматический перерасчет попадают такие категории пенсионеров:

Те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжил работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае выбирается наиболее выгодный вариант: или с учетом только нового стажа, или одновременно стажа и заработка, полученного после последнего перерасчета или назначения пенсии.

Лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии работали, но приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, однако со времени предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет. Для этой группы размер пенсии увеличивается только за счет дополнительно приобретенного страхового стажа.

"При проведении указанного перерасчета страховой стаж и заработная плата учитываются по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", – отмечает ПФУ.

Иными словами, размер повышения устанавливается отдельно для каждого и зависит от конкретной ситуации.

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