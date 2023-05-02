Пенсионеры могут получить бесплатный продуктовый набор: как подать заявку
В Украине пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные и семьи с детьми из одной области могут получить бесплатный продуктовый набор. Речь идет о жителях Николаевской области.
Такую помощь оказывает благотворительный фонд "Светлые дела". Для того, чтобы получить помощь для семьи с детьми младше 5 лет, нужно заполнить Google форму и отправить по ссылке.
В анкете нужно указать:
- ФИО ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- ФИО представителя ребенка;
- район места жительства в Николаеве;
- индивидуальный налоговый номер (РНОКИП);
- номер телефона;
- данные паспорта или ID карты;
- дату рождения;
- фактический адрес проживания;
- адрес регистрации;
- e-mail.
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Для получения гуманитарной помощи другим категориям населения нужно заполнить заявку онлайн по другой ссылке.
В заявке необходимо указать:
- ФИО;
- индивидуальный налоговый номер;
- контактный номер телефона;
- данные паспорта или ID карты;
- дата рождения;
- фактический адрес проживания;
- адрес регистрации;
- e-mail.
В случае возникновения дополнительных услуг можно обращаться по телефону: 0 800 300 520.
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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