Пенсионеры могут получить дополнительные 300 гривен: кто может претендовать и как подать заявку

Пенсионеры, которые имеют статус "Почетный донор Украины", имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 292 гривны. Чтобы оформить такую надбавку, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и предоставить соответствующее заявление, паспорт, идентификационный номер и удостоверение донора.

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, в 2025 году предусмотрена ежемесячная доплата в размере 292 гривны, что составляет 10% от установленного прожиточного минимума на одного человека.Об этом пишет OBOZ.UA.

В соответствии со статьей 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" №931-IX, принятого в 2020 году, предусмотрена соответствующая надбавка. Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", прожиточный минимум для одного человека составляет 2920 гривен, поэтому в 2025 году размер доплаты составит 292 гривны. На эту надбавку имеют право пенсионеры, имеющие действующее удостоверение почетного донора, подтверждающее осуществление бесплатного донорства:

40 максимально допустимых доз крови;

или 60 доз плазмы крови, заготовленных методом афереза;

или 40 доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

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Порядок оформления надбавки в 2025 году

Для назначения надбавки в 2025 году следует подать обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. При этом необходимо подготовить и передать пакет документов, в частности:

заявление о назначении надбавки;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

удостоверение или документ о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Как правило, процесс оформления занимает немного времени, а начисление выплат начинается с даты подачи соответствующего заявления. По состоянию на 2024 год, в Украине 41 430 человек пенсионного возраста пользуются этим видом социальной помощи. Доплата назначается на постоянной основе при условии наличия необходимых документов и не требует ежегодного подтверждения.

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