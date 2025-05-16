Пенсионные доплаты: озвучены критерии для повышения выплат и их размеры

После достижения определенного возраста, украинцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты к своей пенсии. Сумма такой надбавки может достигать 570 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Там пояснили: "Ежемесячная компенсационная выплата назначается гражданам, которые, скажем, достигли 70-летнего возраста. Она предоставляется независимо от вида пенсионного обеспечения, законодательной базы, по которой была назначена пенсия, стаж страхования или факт трудоустройства".

Обращается внимание на то, что выплата надбавки не начинается с первого числа месяца, а со следующего дня после дня рождения пенсионера. В этой связи первая сумма надбавки начисляется не в полном объеме, а пропорционально количеству дней после дня рождения в текущем месяце.

Читайте также: Выход на пенсию без стажа: условия и размер выплат от государства

"Если лицо уже получало доплату к пенсии в размере 456 грн (для людей от 75 до 80 лет), то после достижения 80-летнего возраста ему автоматически будет начислено дополнительные 114 грн, таким образом общая надбавка будет составлять 570 грн", – сообщили в Пенсионном фонде Украины. При этом обращаться в ПФУ повторно не нужно – прибавляют надбавку без подачи заявлений.

Размеры ежемесячных доплат выглядят так:

для пенсионеров от 70 лет – 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

для лиц 80+ – 579 грн.

Всего в Украине пенсию получают 10,34 млн. граждан. Из них около 2,8 млн. продолжают работать, что составляет почти четверть от общего количества пенсионеров. Средний размер пенсии для работающих пенсионеров составляет примерно 6257 грн., тогда как общенациональный средний показатель – 5851 грн., или около 141 доллара США.

Раньше мы рассказывали, как купить страховой стаж до пенсии онлайн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!