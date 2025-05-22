Пенсионные выплаты через Ощадбанк: когда и почему возникают задержки

Часть клиентов государственного банка "Ощадбанк" сообщила о задержках в получении социальных выплат – деньги поступали с опозданием в несколько дней по сравнению с другими банками. В финучреждении объяснили, с чем могут быть связаны эти задержки.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице банка Facebook. В частности, одна из клиенток отметила, что заметила отставание в поступлении средств, сравнивая с сообщениями других пользователей сети. Некоторые жалуются на многодневные задержки со стороны "Ощадбанка".

В одном из комментариев говорилось о помощи для людей с инвалидностью, которую перечислили все остальные банки, кроме "Ощада".

Позиция "Ощадбанка"

Представитель государственного банка в ответ на запросы объяснил, что задержек со стороны банка нет. По его словам, "Ощадбанк" всегда выплачивает средства сразу после их поступления на счет.

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В случае вопросов клиентам советуют обращаться непосредственно в Министерство социальной политики и Государственную казначейскую службу, ведь именно они определяют сроки зачисления денег согласно своим графикам. Банк не располагает информацией о порядке поступления финансов.

"Выплаты пенсий являются целевыми переводами, и их засчитывают на счета в день получения средств банком. Как только деньги поступают, они сразу выплачиваются клиентам. Ответственность за порядок перечисления средств между финансовыми учреждениями лежит на организации, осуществляющей трансферы в банк", – отметили в комментариях представители банка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать в случае закрытия счета в "Ощадбанке".

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