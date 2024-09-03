Пенсионные выплаты под угрозой: что нужно знать украинцам за рубежом

С недавних пор все пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, даже если они проживают за пределами Украины. Новые правила для украинских пенсионеров направлены на обеспечение социальной справедливости и правильного начисления пенсионных выплат.

Главным требованием для пенсионеров, выехавших за границу, является ежегодное подтверждение личности (физическая идентификация). Если это требование не будет выполнено, выплата пенсий может быть временно приостановлена. Об этом пишет 24 канал.

Однако Пенсионный фонд Украины уверяет пенсионеров, что после успешного подтверждения личности все задержанные выплаты будут возвращены на счет пенсионера.

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Зачем необходима физическая идентификация

Эта процедура позволяет украинским государственным органам убедиться, что пенсионные выплаты поступают по правильному назначению, а получатель остается в хорошем состоянии и соответствует критериям для дальнейшего получения пенсии.

Чтобы пройти идентификацию, существует несколько удобных вариантов:

Лично обратиться в Пенсионный фонд Украины, если вы находитесь в пределах страны. Использовать свой личный электронный кабинет на портале ПФУ, применяя квалифицированную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или Действие ID. Провести видеоконференцию с представителем ПФУ. Посетить зарубежное дипломатическое учреждение Украины для подтверждения личного присутствия.

Следует отметить, что согласно новому закону украинские пенсионеры, которые находятся за границей, будут продолжать получать пенсии на свои счета в украинских банках.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто из пенсионеров получит доплаты к пенсии в сентябре.

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