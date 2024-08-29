Пенсия по возрасту или по инвалидности: какой вариант выгоднее

В соответствии с законодательством, граждане Украины, которые могут претендовать на несколько видов пенсий, имеют возможность выбрать один из них. Нужно принимать решение, принимая во внимание собственные жизненные обстоятельства.

Пенсионер с инвалидностью III группы и полным страховым стажем получает только половину пенсии по возрасту, если выбирает выплаты по инвалидности. В то же время такой же человек, который еще не достиг пенсионного возраста, но уже имеет полный стаж, может получать пенсию по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту. Об этом пишет 24 канал.

Итак, в первом случае целесообразнее выбирать пенсию по возрасту, тогда как во втором - выплаты по инвалидности.

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На размер пенсии для лиц I и II группы влияют как возраст, так и имеющийся страховой стаж, необходимый для получения пенсионных выплат. В частности, возможность получить большую финансовую выгоду от пенсии по инвалидности остается существенной по сравнению с пенсией по возрасту.

На сегодня возможность выхода на пенсию по возрасту предусмотрена при следующих условиях:

при наличии 31 года страхового стажа – в 60 лет;

при наличии 21 года страхового стажа – в 63 года;

если страховой стаж составляет от 15 до 21 года – в 65 лет.

Напомним, ранее UAportal писал о том, что украинцам придется позже выходить на пенсию.

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