Пенсия при зарплате в 20 тыс. грн: какой она будет

Размер пенсии зависит не только от уровня заработной платы. Учитываются также продолжительность трудового стажа, возраст, в котором лицо выходит на пенсию, а также другие факторы.

Чтобы осуществить расчет, необходимо точно знать, сколько трудового стажа накоплено. Предположим, что этот показатель составляет 30 лет, отмечает "24 Канал".

Следовательно, такой гражданин не будет иметь права выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году. Причина в том, что для выхода на пенсию в этом возрасте нужно не менее 32 лет страхового стажа.

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Стоит отметить: такое лицо сможет претендовать на пенсию в 63 или 65 лет, поскольку на эти возрастные границы имеющегося стажа уже будет достаточно.

В случае выхода на пенсию в 63 года при зарплате 20 тысяч гривен, размер пенсии будет составлять ориентировочно 7,8 тысячи гривен.

Пенсия при зарплате в 20 тыс. грн: какой она будет. Источник: Скриншот пенсионный калькулятор Пенсия при зарплате в 20 тыс. грн: какой она будет. Источник: Скриншот пенсионный калькулятор

При таких условиях выход на пенсию в 65 лет является более выгодным вариантом. В таком случае размер пенсии составит около 8,5 тысячи гривен.

Пенсия при зарплате в 20 тыс. грн: какой она будет. Источник: Скриншот пенсионный калькулятор Пенсия при зарплате в 20 тыс. грн: какой она будет. Источник: Скриншот пенсионный калькулятор

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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