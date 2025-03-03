Пенсия с минимальным стажем и зарплатой: какой она будет у женщин в 2025 году

В 2025 году, чтобы получить право на пенсию в 65 лет, нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Рассчитать будущий размер пенсии можно самостоятельно, если знать продолжительность стажа и уровень заработной платы.

Размер пенсии можно вычислить с помощью специальной формулы для расчета выплат по возрасту или же воспользоваться пенсионным калькулятором. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

К примеру, можно определить размер пенсии для 65-летней женщины, которая в 2025 году выходит на пенсию.

Предположим, что женщина имеет 15 лет страхового стажа и получала минимальную заработную плату, которая в 2025 году равна 8 000 гривен. Важно отметить, что она не входит в льготные категории, поскольку для них пенсия исчисляется по другим правилам. В таком случае ее ежемесячная выплата будет составлять примерно 1 315 гривен.

Расчет пенсии через ''пенсионный калькулятор''. Источник: Скриншот с сайта ПФУ Расчет пенсии через ''пенсионный калькулятор''. Источник: Скриншот с сайта ПФУ

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Факторы, определяющие конечный размер пенсии:

Чем длиннее трудовой стаж и выше заработная плата, тем больше размер пенсионной выплаты.

Дополнительные льготы или особые заслуги перед государством могут существенно повысить сумму пенсии.

Кто не может рассчитать пенсию на общих условиях

Если лицо входит в льготную категорию, оно не имеет права получать пенсию по стандартным условиям. Поэтому требования относительно трудового стажа и размера заработной платы будут отличаться.

К таким категории льготников относятся:

ветераны войны;

дети войны;

почетные доноры;

лица с особыми заслугами перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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