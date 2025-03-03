Пенсия с минимальным стажем и зарплатой: какой она будет у женщин в 2025 году
В 2025 году, чтобы получить право на пенсию в 65 лет, нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Рассчитать будущий размер пенсии можно самостоятельно, если знать продолжительность стажа и уровень заработной платы.
Размер пенсии можно вычислить с помощью специальной формулы для расчета выплат по возрасту или же воспользоваться пенсионным калькулятором. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.
К примеру, можно определить размер пенсии для 65-летней женщины, которая в 2025 году выходит на пенсию.
Предположим, что женщина имеет 15 лет страхового стажа и получала минимальную заработную плату, которая в 2025 году равна 8 000 гривен. Важно отметить, что она не входит в льготные категории, поскольку для них пенсия исчисляется по другим правилам. В таком случае ее ежемесячная выплата будет составлять примерно 1 315 гривен.
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Факторы, определяющие конечный размер пенсии:
- Чем длиннее трудовой стаж и выше заработная плата, тем больше размер пенсионной выплаты.
- Дополнительные льготы или особые заслуги перед государством могут существенно повысить сумму пенсии.
Кто не может рассчитать пенсию на общих условиях
Если лицо входит в льготную категорию, оно не имеет права получать пенсию по стандартным условиям. Поэтому требования относительно трудового стажа и размера заработной платы будут отличаться.
К таким категории льготников относятся:
- ветераны войны;
- дети войны;
- почетные доноры;
- лица с особыми заслугами перед Родиной и т.д.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.
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