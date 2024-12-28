Пенсия в 2025 году: изменятся ли выплаты для тех, кто имеет 30 лет трудового стажа

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов: продолжительности трудового стажа, средней заработной платы за период работы и общей средней зарплаты в стране, которая определяется Пенсионным фондом. Выплаты будут рассчитываться по специальной формуле, утвержденной законодательством.

UAportal объясняет, на какую сумму может рассчитывать лицо с 30-летним стажем в 2025 году.

Как рассчитывается пенсия в 2025 году

Основная формула для исчисления пенсии остается такой же: Пенсия = Сз×Икз×Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине, которая используется для расчета (за три года до выхода на пенсию);

Икз – коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (вычисляется умножением количества лет стажа на 1%).

Читайте также: Размер пенсии в ваших руках: украинцам рассказали, как увеличить свои выплаты

Отметим, что для человека с 30 годами стажа коэффициент страхового стажа равен 0,30 (30×1%).

По состоянию на декабрь 2024 средняя заработная плата, которая будет использована для расчета пенсий в 2025 году, прогнозируется на уровне около 15 000 гривен. Однако точную сумму утвердит Пенсионный фонд в начале следующего года.

Пример расчета пенсии

Рассмотрим, как будет исчисляться пенсия для лица с 30-летним стажем и средней заработной платой 15 000 гривен.

Коэффициент заработной платы (ИКЗ) : если ваша зарплата равнялась среднему по стране (15 000 грн), то этот коэффициент составляет 1,0.

: если ваша зарплата равнялась среднему по стране (15 000 грн), то этот коэффициент составляет 1,0. Коэффициент страхового стажа (Кс): для 30 лет стажа он будет 0,30.

Расчет: Пенсия = 15 000 грн. × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

Читайте также: Какие доплаты к пенсиям ожидают украинских пенсионеров после 65 лет в 2025 году

Минимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году минимальный размер пенсии будет зависеть от величины прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Согласно проекту бюджета, прожиточный минимум будет постепенно увеличиваться:

с 1 января 2025 года – 2800 грн;

с 1 июля 2025 года – 2950 грн;

с 1 декабря 2025 года – 3000 грн.

Таким образом, минимальная пенсия в 2025 году не будет ниже указанных сумм.

В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года трудового стажа. Если ваш стаж составляет 30 лет, пенсия по возрасту будет назначаться только в 63 года.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!