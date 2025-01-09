Пенсия в 50: кто из украинцев может досрочно выйти на заслуженный отдых
В Украине определенная категория женщин имеет право на досрочный уход на пенсию. Это касается тех, кто достиг 50-летнего возраста и имеет необходимый страховой стаж.
Как сообщает Пенсионный фонд, такая возможность предоставляется украинкам, воспитывающим детей с инвалидностью с раннего возраста.
Условия досрочного выхода на пенсию для женщин в Украине
Для того чтобы женщина могла воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо соответствовать следующим критериям:
- достижение возраста не менее 50 лет;
- страховой стаж должен составлять не менее 15 лет;
- ребенок должен иметь статус ребенка с инвалидностью или инвалида с детства;
- наличие подтверждения, что ребенок воспитывался в семье до шести лет.
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Как подать заявление на досрочную пенсию?
Для получения пенсионных выплат в 50 лет женщине нужно подготовить заявление и соответствующие документы, среди которых:
- паспорт гражданки Украины;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении ребенка);
- свидетельство о браке (если менялась фамилия);
- документы, подтверждающие статус инвалидности ребенка (извлечение из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);
- медицинское заключение учреждения здравоохранения;
- удостоверение получателя социальной помощи;
- справка о периоде оказания социальной помощи, выданная соответствующим органом;
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета для получения выплат;
- фотография размером 2,5х3 см для оформления пенсионного удостоверения.
Внимание! Для досрочного назначения пенсии женщинам необходимо подать заявление заранее – не позже, чем за месяц до своего 50-летия.
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