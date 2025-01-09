Пенсия в 50: кто из украинцев может досрочно выйти на заслуженный отдых

В Украине определенная категория женщин имеет право на досрочный уход на пенсию. Это касается тех, кто достиг 50-летнего возраста и имеет необходимый страховой стаж.

Как сообщает Пенсионный фонд, такая возможность предоставляется украинкам, воспитывающим детей с инвалидностью с раннего возраста.

Условия досрочного выхода на пенсию для женщин в Украине

Для того чтобы женщина могла воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо соответствовать следующим критериям:

достижение возраста не менее 50 лет;

страховой стаж должен составлять не менее 15 лет;

ребенок должен иметь статус ребенка с инвалидностью или инвалида с детства;

наличие подтверждения, что ребенок воспитывался в семье до шести лет.

Читайте также: Кое-кого из украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности: кого касается

Как подать заявление на досрочную пенсию?

Для получения пенсионных выплат в 50 лет женщине нужно подготовить заявление и соответствующие документы, среди которых:

паспорт гражданки Украины;

идентификационный код;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении ребенка);

свидетельство о браке (если менялась фамилия);

документы, подтверждающие статус инвалидности ребенка (извлечение из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);

медицинское заключение учреждения здравоохранения;

удостоверение получателя социальной помощи;

справка о периоде оказания социальной помощи, выданная соответствующим органом;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета для получения выплат;

фотография размером 2,5х3 см для оформления пенсионного удостоверения.

Внимание! Для досрочного назначения пенсии женщинам необходимо подать заявление заранее – не позже, чем за месяц до своего 50-летия.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют ограничить самые большие пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!