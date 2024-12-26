Пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам: как это повлияет на размер выплат

В Украине разработали новую формулу для начисления пенсий. С целью уменьшения финансового давления на государственный бюджет при стремительном росте пенсионных выплат, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой стабильности.

Проект, который был разработан Министерством социальной политики, предусматривает, что пенсионные выплаты в Украине будут состоять из двух частей. Об этом пишет Uaportal со ссылкой на портал "На Пенсии". Первой составляющей станет базовая пенсия, а второй – страховая.

В статье отмечается, что после вступления закона в силу размер пенсий может увеличиться более чем на 20%. Правительство стремится обеспечить справедливость выплат для граждан, которые выходят на пенсию в разные периоды, учитывая различия в уровнях заработной платы и инфляции.

Базовая пенсия будет одинаковой для всех граждан и составит 30% от минимальной заработной платы на текущий год после вычета налогов (18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора). В 2025 году минимальная зарплата, закрепленная в государственном бюджете, составит 8 000 гривен, но после уплаты налогов гражданин фактически получает 6 160 гривен. Соответственно, размер базовой пенсии будет составлять 1 848 гривен.

Страховая пенсия зависит от индивидуальной заработной платы, получаемой перед выходом на пенсию, средней зарплаты в стране и специального коэффициента в размере 30%, который используется для расчета веса пенсионных баллов.

Читайте также: В ПФУ предупредили об изменении требований для получения пенсии

Согласно подсчетам издания, при наличии 35 лет стажа и среднего уровня заработной платы страховая пенсия составит примерно 4 292 гривны, а общий размер выплат достигнет 6 140 гривен. Это превышает сумму, которая начислялась по старой формуле (4 745 гривен).

Впрочем, значительного роста пенсий в ближайшее время ожидать не стоит. Из-за ограниченных финансовых ресурсов до 2030 года будет действовать так называемый "коэффициент финансовой устойчивости". Этот показатель ежегодно будет определять объем средств, доступных для пенсионных выплат. Правительство намерено постепенно повышать пенсии, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Согласно пояснению Минсоцполитики, данная реформа направлена на обеспечение современного уровня пенсионных выплат и сокращение зависимости пенсионеров от дополнительных надбавок и доплат. В случае утверждения изменений перерасчет пенсий по новым нормам начнется с июля 2025 года.

Действующая система начисления пенсий, основанная на средней заработной плате за последние три года, не способна полностью учесть инфляцию и рост доходов. В результате пенсии, назначенные ранее, значительно уступают современному уровню зарплат. Новая формула имеет целью устранить это неравенство и обеспечить более справедливое распределение пенсионных выплат.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как увеличить свои пенсионные выплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!