Пентагон показал видео с неопознанными летающими объектами, которое фиксировали пилоты

Минобороны США официально показало видео, на которых зафиксированы неизвестные летающие объекты (НЛО). Видеокадры были сняты с помощью инфракрасной камеры.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера Пентагона генерала Пета Райдера. Генерал сообщил, что Министерство обороны США запустило вебсайт, предназначенный как "единственное окно" для общедоступной информации о "неопознанных аномальных явлениях" UAP.

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Этот сайт также будет служить информационным центром в случае НЛО, включая фотографии и видео, которые будут рассекречены.

"Департамент стремится к прозрачности с американским народом по работе AARO над НЛО", – добавил Райдер.

На этом сайте уже опубликовали ряд видео, снятых американскими пилотами:

Напомним, в январе 2023 г. в США зафиксировали увеличение количества НЛО над Пентагоном. Американское правительство получило более 350 новых сообщений о неизвестных объектах в небе.

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