Переменная облачность и до 9 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 20 февраля.

20 февраля в Украине ожидается переменная облачность. В западных регионах и в Житомирской области прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем. Днем подобные осадки будут распространяться на Винницкую, Киевскую и Черниговскую области.

По данным " Укргидрометцентра ", на остальной территории страны осадков не предполагается. Ветер будет южного направления, умеренной силы – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от -1° до -6°, в восточных областях местами до -9°. Днем столбики термометров будут колебаться от -2° до +3°, на юге потеплеет до +6°. В западных областях ночная температура будет близка к 0°, а днем воздух прогреется до +3…+8°.

Читайте также: Сильные морозы до -21: синоптики предупреждают о резком изменении погоды

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью осадки не прогнозируются, а днем возможен слабый мокрый снег с дождем. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять от -1° до -6°, днем – от -2° до +3°. В столице ночью ожидается -2…-4°, а днем – 0…+2°.

Напомним, ранее мы рассказывали, что из Украины отступят аномальные морозы, синоптики не назвали дату потепления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!