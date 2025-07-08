Пересчет пенсий в Украине: кто получит на 570 гривен больше

В 2025 году в Украине запланировано повышение пенсий, но будет касаться только отдельной категории пенсионеров — тех, кто достиг определенного возраста. Речь идет о ежемесячных доплатах по возрастному признаку, которые предусмотрены для большинства пожилых граждан.

Максимальная прибавка составит 570 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Выплаты не начисляются с начала месяца, а начинаются на следующий день после дня рождения пенсионера. Поэтому первое зачисление производится с учетом количества оставшихся дней в месяце после дня рождения. Например, если лицо уже получает доплату в размере 456 гривен (по возрасту 75 лет), то по достижении 80 лет его доплата увеличится на 114 гривен и составит 570 гривен.

Читайте также": Украинцам перечислят пенсии в июле: у кого вырастут выплаты и на сколько

Выплаты также имеют возрастную градацию. Их могут получать пенсионеры старше 70 лет при условии, что размер их пенсии не превышает 10 340 гривен 35 копеек. В зависимости от возраста сумма ежемесячной компенсации составляет:

до 300 гривен - для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 гривен – для тех, кому от 75 до 80;

до 570 гривен — для лиц старше 80 лет.

Кроме того, в июле пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные надбавки. Они предусмотрены для разных социальных категорий — в частности для лиц с инвалидностью, имеющих почетный статус или нуждающихся в постороннем уходе. Часть таких выплат начисляется автоматически, без необходимости обращаться в органы соцзащиты.

По состоянию на апрель 2025 года в Украине насчитывается 10,3 млн. пенсионеров. После индексации средний размер пенсии вырос до 6341 гривны, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !