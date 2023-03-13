Перевод часов: как подготовить организм к изменению времени

Вскоре украинцы снова будут переводить часы на летнее время, поскольку Верховная Рада так и не смогла принять закон, который бы прекратил извечные переходы на "зимнее" и "летнее" время. Уже в три часа ночи 26 марта придется стрелки часов нужно провернуть на час вперед.

После перевода времени придется спать на час меньше. Поэтому большинство из нас будет чувствовать недосыпание и усталость.

Врачи советуют заранее готовить свой организм к переводу времени. Тогда, говорят специалисты, влияние на здоровье будет минимальным.

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В частности, терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко отметила, что после перевода часов человек испытает все проблемы, которые есть от недосыпания.

"Нужно пытаться где-то за неделю до перевода часов раньше на 15 минут ложиться спать и раньше вставать", – сказала она BBC News Украина.

Она посоветовала постепенно переносить и прием пищи. А еще не стоит в первые дни после перевода часов важные дела и встречи.

Психиатр Андрей Мухоморов отметил, что перевод часов имеет негативное влияние на людей: "Наш организм – это ритмическая система, которая имеет стабильные дневные и ночные ритмы".

По его словам, если каждые полгода заставлять его адаптироваться с одного времени на другое – это серьезная нагрузка для организма.

Мухоморов добавил: если же человек испытывает затруднения достаточно долгий период, то следует обратиться к врачу.

В свою очередь кандидатка биологических наук Ольга Маслова сказала изданию: здоровые люди, особенно утренние хронотипы и быстро адаптируемые ритмики, могут почти не почувствовать перевод часов.

Однако для вечерних хронотипов, а также для людей, у которых жизнь очень жестко расписана по часам, это может быть дискомфортно.

"Есть сведения о повышенных рисках для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, осторожными нужно быть водителям", – добавила она.

Она советует за несколько недель до перевода часов начать раньше вставать и ложиться спать. Хотя бы на 15 минут.

Предлагаем узнать, как перевести часы вручную, если они кварцевые или механические.

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