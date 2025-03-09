Перевод на полставки: как это меняет подсчет трудового стажа

Зачисление страхового стажа напрямую зависит от уплаты страховых взносов. Этот вопрос становится особенно важным, когда работников переводят на полставки или предприятие временно останавливает свою деятельность.

Страховой стаж учитывается только в том случае, если работодатель производит минимальные страховые взносы за работника. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Узнать уплаченные взносы можно в справке ОК-5, которую можно получить через приложение Действие или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства.

Если предприятие находится в простое, работодатель все равно обязан совершать обязательные платежи и выплачивать часть заработной платы.

Читайте также: Пенсия с минимальным стажем и зарплатой: какой она будет у женщин в 2025 году

Если компания решит прекратить трудовые отношения, выплаты заработной платы и страховые взносы останавливаются, что может повлиять на начисление пенсионного стажа.

Минимальный страховой взнос в 2025 году

В 2025 году для зачисления одного полнолуния страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

С 1 марта 2025 года минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, следовательно, минимальный страховой взнос рассчитывается следующим образом:

8000 гривен × 22% = 1760 гривен.

Следовательно, для зачисления одного месяца стажа по условиям добровольного участия нужно оплатить не менее 1760 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, как насчитывают стаж, приобретенный за пределами Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!