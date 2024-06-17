Переворот на рынке недвижимости: цены на 1-комнатные квартиры в Украине подверглись изменениям

На рынке однокомнатных квартир наблюдаются колебания цен на всей территории государства. Изменения в ценообразовании произошли как в направлении повышения, так и снижении стоимости. В частности, в период с марта по май 2024 года, самое существенное подорожание жилья зафиксировано в Закарпатье, где цены выросли на 10%, достигнув в среднем отметки в 58 919 долларов.

В то же время, наибольшее падение цен выявлено в Сумской области, где стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 6%, составляя теперь в среднем 27 090 долларов, как сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на данные по ведущему маркетплейс в этом сегменте.

В последний период наблюдается увеличение стоимости на рынке однокомнатных квартир в Украине, которое колеблется от 0,5 до 10%. При этом, за исключением Закарпатья, повышение цен коснулось следующих регионов:

В Ровенской и Кировоградской областях цены выросли на 6%;

В Черновицкой области – на 5%;

В столице Украины, Киеве – на 4%;

В Черниговской области – на 3%;

В Тернопольской области – на 1%;

В Винницкой области – на 0,5%.

В то же время, в других регионах зафиксировано снижение цен на однокомнатное жилье в пределах от 0,1% до 6%. В частности, кроме Сумской области, падение цен наблюдается в:

Харьковской и Черкасской областях – на 5%;

В Киевской, Волынской и Запорожской областях – на 4%;

В Днепропетровской области – на 3%;

В Хмельницком и Ивано-Франковске – на 2%;

Во Львове, Одессе, Николаеве и Херсоне – на 1%;

В Житомирской области – на 0,7%;

В Полтавской области – на 0,1%.

Что касается средней стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины, то цифры колеблются от $21,000 до $97,025. Наибольшую сумму просят у столицы – около $97,025. Также среди лидеров по цене:

Львовская область со средним показателем в $68,904;

Закарпатье с ценой $58,919;

Винница с показателем в $52,109.

Наименьшая средняя цена зафиксирована в Херсонской области – около $21,000. Следом за ней следуют:

Запорожская область с ценой $21,730;

Николаевская область со стоимостью $22,889.

Напомним, ранее мы рассказывали, что киевский рынок аренды жилья испытывает шок. Там цены прыгнули выше военных показателей.

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