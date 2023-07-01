Пищевая пленка вместо вантуза: Как быстро очистить забитый унитаз

Очистка убитого унитаза может быть неприятной задачей, но существует несколько лайфхаков, облегчающих этот процесс и позволяющих избежать загрязнения рук. Один из наиболее эффективных лайфхаков не требует специальных средств, а лишь использует предмет, обычно находящийся в каждой кухне.

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Этот метод был разделен пользовательницей TikTok под ником Джини Турман. По ее словам, прочистить засор в унитазе можно с помощью пищевой пленки. Для использования этого метода нужно плотно обернуть унитаз пленкой со стороны сиденья. Затем нужно нажать на середину плёнки несколько раз, так чтобы она не разорвалась, используя кнопку смыва. Через несколько секунд вода должна легко пройти в трубы.

Этот лайфхак работает на том же принципе, что и вантуз. Пленка перекрывает доступ воздуха к чаше унитаза, а нажатие на нее создает дополнительное давление внутри труб, поэтому засор вытесняется. Вода легко проникает в ливень, при этом не нужно грясти руки или использовать агрессивные химические средства для прочистки труб.

Однако опытные сантехники отмечают, что этот метод не всегда работает, особенно при серьезных засорениях. Также следует отметить, что этот метод не эффективен, если ограничить подачу воздуха в чашу унитаза.

Напомним, ранее мы писали о том, как очистить и продезинфицировать туалет мылом и лимоном.

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