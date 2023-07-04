'Пламя минометного огня очищает от нечисти': пограничники уничтожили группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих участков фронта – вблизи Бахмута Донецкой области.

Там пограничникам удалось ликвидировать группу пехоты оккупантов. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Пламя минометного огня очищает от нечисти путь к Бахмуту. Пограничники перемололи очередную вражескую группу пехоты", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что аэроразведчики обнаружили перемещение россиян и огневые позиции захватчиков. Они передали данные минометным расчетам.

"А личным составом и вооружением активно "заинтересовались" минометные расчеты, уничтожив крупнокалиберный пулемет, 3 захватчика и 2 ранив", – указали в Госпогранслужбе.

На видео можно увидеть, как минометный расчет наносит точный удар по местам нахождения оккупантов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК.

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