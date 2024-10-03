Платить будем по-новому: сколько будут стоить услуги водоснабжения и куда подавать показатели

Приближается конечный срок предоставления данных по индивидуальным приборам учета воды (квартирных счетчиков) за сентябрь 2024 года. Своевременная передача показателей критически важна для правильного расчета оплаты за потребленные коммунальные услуги.

Эту информацию обнародовал Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Способы передачи показателей водомеров и новые требования для владельцев водонагревателей

Существует несколько удобных дистанционных вариантов представления показателей:

• личный кабинет потребителя на сайте ЦКС;

• личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго;

• личный кабинет на сайте Киевводоканала;

С помощью мобильного приложения Коммуналка

Позвонив в Call-центр по телефону (044) 247-40-40 или на мобильные номера

или на мобильные номера Обратившись на бесплатную горячую линию: 0-800-404-407 (с мобильного)

(с мобильного) Используя чат-боты в Viber и Telegram для передачи данных квартирных счетчиков

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Важно отметить, что жильцы, установившие в своих помещениях водонагреватели и не пользующиеся централизованными поставками горячей воды, обязаны ежемесячно предоставлять показатели счетчиков, даже если они остались неизменными.

В случае несвоевременной передачи показаний, начисления будут производиться на основе данных общедомового счетчика, а при его отсутствии – согласно установленным нормативам.

Если вы долгое время не подавали показатели счетчиков, их можно актуализировать, обратившись в сервисный центр ЦКС или воспользовавшись дистанционными каналами связи.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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