Плохие новости для курильщиков: с 1 апреля вводится новый акцизный налог на сигареты

Хотя вред от курения общеизвестен, многие не спешат отказываться от этой привычки. Возможно, новое повышение цен на сигареты заставит задуматься об этом еще раз.

Налоговая служба сообщила, что с начала апреля производители и импортеры сигарет будут применять новый коэффициент в размере 1,1 к минимальному акцизному налогу. Эта норма будет действовать до конца года. Об этом пишет pmg.ua.

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По результатам декларирования акцизного налога за 2024 год, стало известно, что доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%, что меньше установленного показателя в 60%. Согласно Налоговому кодексу, на официальном портале ГНС уже опубликовали актуальные данные: общую сумму налоговых обязательств, среднюю цену продажи сигарет и процентное отношение налогов к розничной стоимости.

Эксперты отмечают, что эти изменения неизбежно приведут к удорожанию табачной продукции. Однако точная сумма, на которую вырастет цена одной пачки сигарет, пока не названа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с середины мая 2025 года украинцы могут ожидать снижения стоимости основных продуктов питания.

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