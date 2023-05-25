'Плохие новости для рашнпропаганден': Залужный развенчал мифы о ранениях (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный появился на новом видео в четверг, 25 мая. Генерал поблагодарил украинцев и пообещал победу.

Видео с ним в сети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Таким образом развенчались мифы российской пропаганды о ранении или смерти Залужного.

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"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов! С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей Победе", – отметил Штефан.

Напомним, накануне российская пропаганда начала массово распространять фейки, якобы Залужный был ранен в Херсонской области в начале мая. Такие заявления сначала опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр, а затем и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее Залужный рассказал о случае, когда ему пришлось рассказывать матери погибшего пилота, что ее сын погиб во время выполнения военного задания. Главнокомандующий сказал, что в таких случаях ему тяжело сдержать слезы.

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