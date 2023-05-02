Почему листья смородины скручиваются и изъязвляются: как бороться

Если на листьях смородины появились красные вздутые пятна, растение атаковали всасывающие его соки вредители. Обычно к такому приводит заражение смородины тлей. Из-за этого вредителя листья смородины покрываются красно-бурыми пятнами и сдуваются. Из-за этого молодые листья грубеют, растение прекращает расти.

Если своевременно не обезвредить тлю, она быстро заразит весь куст и может перелезть на другие растения. Крылатые самки тли перелетают на другие растения в саду и живут там до конца лета, а затем возвращаются на кусты смородины, откладывают на ее листьях и побегах яйца и весной снова начинают уничтожать растения.

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Скрученные листья смородины означает, что их поедает вредитель – гусеница бабочки листовертки.

Для борьбы с этими вредителями огородники советуют удалять зараженные листья из кустов смородины и уничтожать их. При необходимости можно использовать инсектицидные и фунгицидные препараты, однако следует соблюдать инструкции и применять их с учетом советов.

Народные способы борьбы с вредителями на кустах смородины

Народные способы борьбы с вредителями на кустах смородины могут быть достаточно эффективными, особенно если вы хотите избежать использования химических препаратов.

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Вот несколько народных способов борьбы с вредителями на кустах смородины:

Раствор соды: Добавьте 2 столовые ложки соды в 4 литра воды и тщательно перемешайте. Распылите раствор на листьях кустов смородины. Сода может помочь убить вредителей и оградить растения от болезней.

Раствор мыла: Добавьте 2 столовые ложки жидкого мыла до 4 литров воды и тщательно перемешайте. Распылите раствор на листьях кустов смородины. Мыло помогает образовать пленку на листьях, которая может предотвратить развитие вредителей и болезней.

Раствор чеснока: Заварите 3-4 зубчика чеснока в литре воды, дайте настояться в течение нескольких часов, затем процедите. Распылите полученный раствор на кусте смородины. Чеснок обладает антибактериальными свойствами и может помочь убить вредителей.

Использование растительных масел: Раствор эвкалипта, чайного дерева и мяты может быть достаточно эффективным в борьбе с вредителями. Добавьте несколько капель каждого масла в бутылку с раствором воды и тщательно перемешайте. Распылите раствор на листьях куста смородины.

Использование пепла: Распределите тонкий слой древесной золы под кустами смородины. Это может помочь отпугнуть вредителей и предотвратить их распространение.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, земляной миндаль или тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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