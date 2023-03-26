Как вырастить чуфу на огороде: правила посадки и ухода за земляным орехом

Чуфа, или земляной миндаль, тигровый орех – невероятно питательный продукт, содержащий много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

Еще она содержит витамины Е, С, В, крахмал, белки, магний, кальций, железо, фосфор, жиры, клетчатку.

Земляной орех используют при производстве тортов, печенья, конфет и т.п. А еще – из чуфы готовят диетический напиток, похожий на кофе, и орчату – миндальное молоко.

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Каждый, кто хочет, чтобы в его огороде рос чуф, может легко вырастить его.

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В высоту это растение достигает 30-80 см. Имеет ветвящуюся корневую систему с множеством тонких корневищ, на которых формируется большое количество удлиненных или круглых плодов. У них темно-коричневый цвет. Эти плоды съедобны и очень похожи на миндальные орехи.

Поскольку чуфа теплолюбивое растение, высаживать его в почву лучше в середине мая, однако надо заранее прорастить его семена. Их нужно залить теплой водой на 2-3 дня, но дважды в день воду лучше менять. Разбухшие семена предварительно проращивают во влажных опилках, сверху накрыв еще влажной тканью.

Уже через неделю начнут появляться ростки. Их высаживают в землю на глубину 5 см по 3-4 в каждую лунку на расстоянии 20-25 см друг от друга. Расстояние между строками должно составлять 30 см, чтобы потом было удобно окучивать. Первая лестница должна появиться на 10 день после посадки.

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Кстати – из одного куста можно получить от 100 до 300 орешков.

Уход за чуфой очень прост и сводится к поливу при засушливой погоде, прополке сорняков, окучивании. Удобрять можно настоем золы и коровяка.

Зрелости чуфа достигает к концу сентября, но сбор орехов проводят после высыхания листьев.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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