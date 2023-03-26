Як виростити чуфу на городі: правила посадки та догляду за земляним горіхом

Чуфа, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт, який містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

Ще вона має вітаміни Е, С, В, крохмаль, білки, магній, кальцій, залізо, фосфор, жири, клітковину.

Земляний горіх використовують при виробництві тортів, печива, цукерок тощо. А ще – з чуфи готують дієтичний напій, схожий на каву, та орчату – мигдальне молоко.

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Кожен, хто хоче аби на його городі росла чуфа, може легко виростити її.

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У висоту ця рослина досягає 30-80 см. Має розгалужену кореневу систему з безліччю тонких кореневищ, на яких формується велика кількість подовжених або круглих плодів. Вони мають темно-коричневий колір. Ці плоди їстівні та дуже схожі на мигдальні горіхи.

Оскільки чуфа теплолюбна рослина, висаджувати її у ґрунт краще в середині травня, однак треба завчасно проростивши її насінини. Їх треба залити теплою водою на 2-3 дні, але двічі на день воду краще міняти. Розбухлі насінини попередньо пророщують у вологій тирсі, зверху накривши ще вологою тканиною.

Вже за тиждень почнуть з'являтися паростки. Їх висаджують в землю на глибину 5 см по 3-4 в кожну лунку на відстані 20-25 см один від одного. Відстань між рядками має складати 30 см, аби потім було зручно підгортати. Перші сходи мають з'явитися на 10 день після посадки.

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До речі – з одного куща можна отримати від 100 до 300 горішків.

Догляд за чуфою дуже простий і зводиться до поливу за посушливої погоди, прополювання бур'янів, підгортання. Удобрювати можна настоєм золи та коров'яку.

Зрілості чуфа досягає до кінця вересня, але збирання горіхів проводять після висихання листя.

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