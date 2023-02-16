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Рецепты

Почему лучше не жарить пищу на обычном сливочном масле

Игорь Романько

Можно ли жарить пищу на сливочном масле

Некоторые люди уверенно отстаивают мысль, что жарить пищу на обычном сливочном масле нельзя, потому что продукты будут сильнее пригорать и это вредно для здоровья. Однако сливочное масло – отличный усилитель вкуса и придает корочке аппетитный золотистый вид.

Фудблогерка Диана Кузина рассказала, можно ли жарить на сливочном масле у себя на странице в Instagram. Она говорит, что жарить на масле можно, хотя и обычное сливочное – не очень удачный вариант.

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Она советует использовать топленое масло, которое еще называют маслом ГХИ. Это название происходит из Индии, где распространен этот продукт. Его можно приобрести в супермаркете или приготовить дома.

Как приготовить масло ГХИ в домашних условиях:

  • Сливочное масло нужно порезать на кусочки;
  • Выложить кусочки масла в кастрюлю и растопить на слабом огне. Этот процесс называют кларификацией;
  • Под действием температуры масло делится на два слоя: сливочный жир, необходимый для жарки, и белки, которые нужно отделить ложкой и выбросить.
  • Готовый жир перелить в контейнер и хранить в холодильнике.

Раньше мы писали о том, почему масло стреляет во время жарки и как это предотвратить. А также 9 советов, которые сделают так, чтобы еда не прилипала к сковороде и как легко очистить сковороду крышку от жира.

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