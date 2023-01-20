Почему не стоит добавлять много сахара в тесто для сырников

Творог – популярный продукт среди украинцев, часто его потребляют во время завтраков. Наиболее известное блюдо из этого сыра – это творожники. Их можно как жарить, так и запекать.

Чтобы сырники получились "идеальными" – не пригорали, держали форму и не растекались по сковороде, нужно учесть несколько основных правил их приготовления.

Для сырников выбирайте творог, сделанный из цельного или сухого молока, сливок, сливочного масла, молочной закваски, сычужного фермента. Он не должен содержать растительных жиров. Жирность продукта не должна превышать 20%, пишет сайт "Млинці".

Секреты идеального теста для сырников:

Если творог влажный, выложите его на покрытый марлей дуршлаг, слегка прижимая, сцедите лишнюю жидкость.

Избегайте добавления в тесто большого количества муки и яиц – строго следуйте рецепту, по которому вы готовите.

Нельзя в сырники сыпать более двух столовых ложек сахара на 0,5 кг творога – если добавить больше сахара, он выделит сироп и сырники "раскиснут", потеряют форму и будут растекаться при обжаривании.

Если сырники нужно сделать более густыми, используйте манную крупу вместо муки и перед тем как их жарить, дайте тесту выстояться до получаса.

Для усиления вкуса сырников можно добавить корицу, ванилин, кардамон, мускатный орех или шафран.

При приготовлении соленых сырников можно добавить паприку.

Муку в тесто можно не класть, а перед обжаркой сформированные сырники обвалять в муке или в манной крупе.

Еще один интересный совет: сахар лучше не просто всыпать в творог, а сначала взбить его с желтками.

Классический рецепт сырников:

Возьмите 250 г мягкого творога с пятипроцентной жирностью, одно яйцо, две столовые ложки муки, столовую ложку сахарной пудры, немного ванилина, две столовые ложки растительного масла.

Как приготовить:

В миске взбейте яйцо с сахарной пудрой, всыпьте творог и разомните вилкой. Добавьте немного ванилина и хорошо размешайте. Добавьте ложку муки и снова разомните творог. Сформируйте сырники и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите сырники. Убавьте огонь до минимального. Первые стороны сырников жарьте под крышкой, чтобы они пропарились внутри. Выкладывайте готовые сырники на бумажные полотенца или плотные салфетки – они впитают лишнее масло.

Читайте также рецепт, как приготовить сырники с яблоками и овсянкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!