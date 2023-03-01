Почему не стоит заменять стиральный порошок мылом и шампунем

Стиральная машина позволяет постирать вещи без лишних усилий и затрат времени. Но когда нет обычного стирального порошка, некоторые люди допускают ошибку и пытаются постирать вещи с помощью других средств, таких как шампунь или мыльный раствор.

Прежде чем отправить вещи в машину, их следует рассортировать по цвету и виду ткани. Также в зависимости от материала необходимо выбрать подходящий режим стирки.

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Специалисты утверждают, что заменить порошок шампунем – не самая лучшая идея. Этого не рекомендуют делать, поскольку шампунь для волос имеет другой состав, и в отличие от порошка и их вещества могут испортить ваши вещи. К тому же, шампунь, скорее всего, не справится с загрязнениями.

Ни в коем случае не наливайте шампунь в стиральной машине. Он сильно пенится, а избыток этой пены во время стирки полезет из всех щелей и зальет помещение. Это также может испортить саму технику.

По тем же причинам не следует вместо порошка использовать жидкое мыло. Оно пенится не так как шампунь, но тоже может повредить стиралке, а эффективность стирки будет плохой. Лучше предварительно замочить одежду в мыльном растворе, а затем постирать с порошком или гелем, тогда результат оправдает ожидание.

К тому же нельзя стирать вещи только с кондиционером. Его можно использовать не со всеми типами тканей. А также кондиционер и порошок имеют совершенно разные задачи, поэтому кондиционер не очистит вещи, а только освежит их.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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