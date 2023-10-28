Почему не цветет кактус: цветоводы назвали 7 причин

Кактусы хоть и не яркие растения, но цветут очень красиво. Обеспечить цветение мамилярии, эхинопсиса, ребуции, астрофитума и цереуса дома – легко, но иногда цветы не появляются или опадают, не раскрываясь. Что является причиной отсутствия цветения кактуса, разбирался Ukr.Media.

Возраст

Приблизительно половина видов цветущих кактусов зацветает только через 3-4 года. Некоторые ребуции и айлостеры могут цвести на первом-втором году жизни. Ферокактусы, например, не расцветают, пока не достигнут 10-15 лет.

Сезонность

Большинство кактусов начинает цвести весной, после выхода из зимнего покоя, обычно продолжающегося с декабря по март. Почки закладываются именно зимой. Для достижения цветения весной важно обеспечить растению прохладное место и убавить полив. Если эти условия не соблюдаются, цветов весной не будет.

Почва

Кактусы не чувствуют себя комфортно в глинистом грунте, они предпочитают песчано-торфянистую почву. Растению требуется особая смесь грунта. Поэтому пересаживая растение, следует учитывать его требования к материалу посадки.

Горшок

Горшок должен соответствовать размерам корней. Если он слишком велик, вся энергия кактуса пойдут на рост. Растение будет интенсивно развивать корневую систему, пока не заполнит все пространство.

Свежий воздух

Кактусы особенно нуждаются в свежем воздухе летом. Если нельзя обеспечить надлежащее проветривание, вынесите растение на балкон.

"Детки"

Откладывание потомков, когда они остаются на материнском растении, отбирает энергию у взрослого кактуса, и это может привести к отсутствию цветения. Поэтому "деток" следует своевременно отделять.

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Положение горшка

Если вы перемещаете горшок или возвращаете его в процессе закладки бутонов, это может сбить растение из "лекарства".

Кактусы идеально подходят в качестве комнатных растений из-за их неприхотливости. Даже если вы случайно забудете их полить вовремя, это не станет большой проблемой. Выращивать их легко даже новичкам.

Напомним, мы уже писали, как заставить кактус цвести.

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