Почему нельзя бросать пельмени в кипяток: советы поваров

Не нужно иметь профессиональных кулинарных навыков, чтобы сварить пельмени. Однако даже это простое блюдо можно приготовить по вкуснее, если знать несколько советов от поваров.

Важнейшее выбрать вкусное мясо, сделать правильное тесто и качественно слепить пельмени, тогда вы точно будете довольны вкусом. И даже если вы покупаете замороженные пельмени – следует знать, как приготовить их правильно. Часто во время приготовления пельменей люди допускают главную ошибку – они кладут пельмени из морозилки сразу в кипящую воду.

Читайте такоже: Как приготовить запеченный картофель за 10 минут

Замороженные пельмени обычно сухие и не гибкие. Бросив их в кипяток, те начинают лопаться, развариваться и слипаться. Бросайте полуфабрикаты не в кипяток, а в обычную горячую воду.

Если вода уже закипела – просто добавьте в кастрюлю стакан холодной воды. Вода с пельменями закипит потом, пока они варятся.

Не забывайте подсолить воду, в которой вы варите пельмени, а чтобы улучшить вкус и аромат блюда, используйте лавровые листья, черный перец горошком и лук.

Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы омлет не опал и не подгорел, а вы насладились пышным и вкусным завтраком.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!