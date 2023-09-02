Почему нельзя есть яблоки вечером: чем это грозит

Начало осени – является сезоном разных сортов яблок: от сладких до кислых. Кроме того, эти фрукты можно найти на полках магазинов в течение всего года. Яблоки всегда славились своей полезностью и сейчас стали популярным вариантом перекуса.

Но вы знали, что яблоки нельзя есть в любой момент? Не все время суток подходит для их потребления из-за оптимального пищеварения и здорового сна. UAportal расскажет, когда нельзя есть яблоки, и какой вред они могут нанести вашему организму.

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Яблоки не стоит есть ночью и поздно вечером. Специфика состоит в том, что яблоки содержат пектин, который плохо переваривается в ночное время. Кроме того, они могут повышать кислотность желудка, что может вызвать дискомфорт, в результате чего вы потери качественный и здоровый сон.

Лучшее время для того, чтобы поесть яблоки – утром или днем. Тогда перекус этими фруктами будет иметь максимальную пользу для вашего организма. В эти часы пектин будет способствовать оптимальной работе кишечника и помогать выводить из организма канцерогены, что может иметь важное значение для вашего здоровья.

Напомним, недавно мы рассказывали, как с пользой для сада и огорода можно использовать гнилые яблоки. В частности, они могут стать отличным природным источником питательных веществ для растений в саду. Их следует использовать для подкормки деревьев, кустов и других растений.

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