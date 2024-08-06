Почему нельзя говорить 'большое спасибо': учимся выражать благодарность на украинском правильно

Не редко в повседневном общении можно встретить выражение "велике дякую". Оно кажется приятным и благозвучным для украинского уха.

Однако, как подчеркивает известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко, это выражение является ошибочным.

Как правильно благодарить на украинском языке

Педагог объяснил, почему нельзя употреблять фразу "велике дякую".

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"Часто встречаю в соцсетях этикетную форму "велике дякую". Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Вы спросите почему? А вот почему. "Дякувати" – это глагол, который означает действие. Например, что делать – "ходити", "спати", "дякувати". С глаголами прилагательные не сочетаются. Вы же не скажете "швидке ходити", "міцне спати" или "велике дякувати". Получается набор слов", – отмечает Авраменко.

Корректно будет, когда прилагательные стоят рядом с существительными. Например, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

Таким образом, вместо "велике дякую" нужно говорить "дуже дякую", "щиро дякую" или "дуже вдячний".

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких – "билет".

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