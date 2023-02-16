Почему нельзя лить масло на холодную сковородку: все за и против

Приготовление пищи всегда было связано с кучей правил и мифов. Одним из спорных до сих пор можно считать вопрос о масле на сковороде. Следует ли разогревать сковороду для того, чтобы налить на нее масло? Или последнее можно поместить на холодную сковороду? С этим мы сегодня разобрались в нашей статье.

Начнём с того, что наливать масло не стоит ни на холодную, ни на очень горячую сковородку. Масло, особенно дешевое, может быть не до конца очищено и обезвожено. То есть в его составе может содержаться определенное количество воды. А мы знаем, что при смешивании воды и масла на раскаленной поверхности может произойти возгорание. Именно поэтому горящее масло никогда нельзя тушить водой.

Поэтому, если вы сильно разогреете сковороду и нальете в нее масло, можете получить фейерверк из жирных и жгучих капель. К тому же поджаренное масло очень меняет свой вкус и может передавать неприятные нотки к блюдам, которые вы планируете жарить.

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Что тогда делать? Наверняка вы захотите налить растительное масло на холодную сковороду и разогревать ее постепенно. Однако это тоже не лучшая идея, ведь на дне сковородки могли остаться капли воды после мытья. Или вы незаметно попали по каплям воде на ее поверхность, пока что-то готовили. Дайте сковороде немного нагреться, чтобы дно осталось полностью сухим, однако не раскаленным. И только после этого наливайте растительное масло. Тогда процесс будет безопасным, а результат приготовления вкусным.

Также не забудьте, что не следует заливать горячую сковородку отмачиваться в раковине. Дайте ей немного остыть и уберите остатки масла бумажным полотенцем. Только после этого залейте сковороду теплой водой с моющим средством.

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