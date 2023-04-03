Почему нельзя оставлять камни в протекторе шин: советы водителям

Чем могут повредить камни и щебень в протекторе шин авто

Подготовка автомобиля к весеннему сезону охватывает много деталей, одна из которых – проверка наличия камней, которые могут застрять в протекторе шин. Это довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются даже водители со стажем. Однако стоит обратить внимание на то, что наличие камня может повлиять на резину автомобиля.

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Нет официальных данных о том, что камень в протекторе может сократить срок эксплуатации резины или во многом навредить колесам. Не имеет также и каких-либо серьезных последствий для ходовых качеств автомобиля. Единственным недостатком может стать шум, появляющийся при движении автомобилем по асфальту.

Однако при попытке удалить камень с помощью отвертки или другого инструмента можно повредить шины. Более серьезные последствия могут возникнуть с балансировкой, если камень застрял очень глубоко. Поэтому перед совершением этой операции работник шиномонтажа должен тщательно проверить протектор шин и очистить его от больших камней, которые могут повлиять на качество балансировки.

Когда речь идет о мелком щебне, то нет необходимости его удалять. Он не повлияет на качество езды, поэтому лучше не рисковать и не трогать его.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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