Почему нельзя перемешивать рис во время приготовления: ошибка, которая портит блюдо

Если у вас до сих пор не получается рис во время приготовления, он слипается и выглядит совсем неаппетитно, тогда вы еще не знакомы с основным секретом этого блюда. Всем известно, что крупу следует промывать перед варкой и использовать четкое количество жидкости. Однако самый важный секрет идеального риса заключается в другом: чтобы крупа в результате не превратилась в кашу, а была рассыпчатой, нельзя перемешивать рис до момента кипения. Даже после того как он закипит, нужно стараться минимально помешивать крупу.

Очень часто начинающие повара спрашивают: почему нельзя перемешивать рис? Потому что во время приготовления он равномерно проваривается, впитывая необходимое количество влаги. Рис, достигнув дна, при перемешивании начнет подгорать, что уничтожит этот идеальный вкус и запах блюда. Консистенция станет не однородной и кусочки риса, которые подверглись механическому воздействию, будут слипаться.

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Как варить рис: пропорции воды и зерна

Традиционно для риса пропорции таковы: на 1 стакан зерна берется 2 стакана воды. Но не все так однозначно, ведь нужно обращать внимание еще и на вид риса. Для каждого вида риса пропорции риса и воды должны быть следующими:

пропаренный – 1 стакан риса на 2 жидкости;

длиннозернистый рис – на 1 стакан крупы требуется от 1,5 до 2 стаканов воды;

дикий — для 1 стакана риса нужно 3 стакана жидкости;

коричневый рис – на 1 стакан риса потребуется от 2,5 до 3 стаканов воды;

круглозернистый – такие же пропорции риса и воды, как у для коричневого;

рис басмати – для одного стакана риса до 1,5 стакана воды;

рис жасмин – на 1 стакан риса требуется 1,5-1,7 жидкости.

Сколько варить рис в зависимости от сорта

Вопрос о том, сколько варить рис, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным, интересует каждого. Здесь также главную роль играют виды риса:

длинный или белый круглый рис нужно варить около 20 минут;

коричневый или бурый рис варится 30-40 минут;

дикий рис следует варить не менее 60 минут;

а пропаренному рису хватит и 20-30 минут.

Напомним, есть крупы, которые не нужно промывать перед приготовлением. UAportal рассказал о 7 из них и почему стоит отказаться от привычки промывать некоторую крупу.

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