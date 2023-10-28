Почему нельзя переступать через лежащего человека

Едва ли не каждый из нас слышал, что нельзя переступать через лежащего человека. Научного обоснования этого нет, но, как считается, из-за этого вы можете больше не вырасти.

UAportal объясняет, что этот народный предрассудок ушел с давних времен. Считалось, если через человека переступить, это ассоциируется со смертью, а на человеке символически ставят крест. Чтобы отменить действие, нужно переступить назад.

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В некоторых случаях преступление через человека даже оправдывалось. К примеру, мать могла переступить через больного ребенка. Так ребенок мог выздороветь, если мама, переступая, произнесла такие слова: "Чем тебя породила, тем и отработала".

Кроме этого, в момент, когда через человека переступают, он наиболее уязвим к злым силам. И так вы назовете на нее несчастье или смерть.

Другое объяснение связано с поверьями о том, что человек в этот момент находится в особом состоянии, которое называется "сонным параличом". Сонный паралич – это состояние, при котором человек просыпается, но не может двигаться. В этот момент человек может ощущать присутствие злых сил или даже чувствовать, что его душа покидает тело. Считалось, что, переступая через человека, который находится в сонном параличе, можно повредить его душе.

Еще одно объяснение связано с уважением к человеку: переступать через человека – это проявление невнимательности и бестактности.

Конечно, ни одно из этих объяснений не имеет научного обоснования. Однако они все равно существуют в народной культуре и их придерживаются многие.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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