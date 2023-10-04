Почему нельзя пользоваться духами старше 5 лет: ответ удивит
Продолжительность хранения духов зависит от многочисленных факторов, включая их состав, концентрацию, тип упаковки и условия хранения. Обычно духи могут сохранять свой аромат от 1 до 5 лет после даты изготовления.
Об этом пишет Радиотрек.
Однако со временем духи могут потерять свою начальную композицию, изменить цвет и структуру, и в худшем случае, вызвать аллергические реакции или раздражение кожи.
Важно помнить, что после открытия флакона срок годности духов сокращается и обычно ограничивается 1-2 годами, в зависимости от того, как часто вы ими пользуетесь и как их храните.
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Для того, чтобы продлить срок службы духов, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- После использования всегда плотно закрывайте крышку флакона. Кислород, попадающий внутрь флакона, может способствовать разложению молекул аромата и изменению его характеристик.
- Храните флакон в равном положении и избегайте тряски перед нанесением.
- Не смешивайте разные ароматы непосредственно во флаконе. Если вы хотите экспериментировать, лучше это делать на коже, а не в самом флаконе.
- Тщательно следите за состоянием духов. Если вы заметили, что они изменили цвет, стали мутными, на дне флакона появился осадок или они изменили свой аромат, это может свидетельствовать об их порче, и их лучше выбросить.
Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные духи.
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