Почему нельзя пользоваться духами старше 5 лет: ответ удивит

Продолжительность хранения духов зависит от многочисленных факторов, включая их состав, концентрацию, тип упаковки и условия хранения. Обычно духи могут сохранять свой аромат от 1 до 5 лет после даты изготовления.

Об этом пишет Радиотрек.

Однако со временем духи могут потерять свою начальную композицию, изменить цвет и структуру, и в худшем случае, вызвать аллергические реакции или раздражение кожи.

Важно помнить, что после открытия флакона срок годности духов сокращается и обычно ограничивается 1-2 годами, в зависимости от того, как часто вы ими пользуетесь и как их храните.

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Для того, чтобы продлить срок службы духов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

После использования всегда плотно закрывайте крышку флакона. Кислород, попадающий внутрь флакона, может способствовать разложению молекул аромата и изменению его характеристик. Храните флакон в равном положении и избегайте тряски перед нанесением. Не смешивайте разные ароматы непосредственно во флаконе. Если вы хотите экспериментировать, лучше это делать на коже, а не в самом флаконе. Тщательно следите за состоянием духов. Если вы заметили, что они изменили цвет, стали мутными, на дне флакона появился осадок или они изменили свой аромат, это может свидетельствовать об их порче, и их лучше выбросить.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные духи.

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